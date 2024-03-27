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دراما المتحدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. غادة عبدالرازق تكتشف خيانة «شوقي»

كتب:

أمنية سعيد
09:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، بعدما تصاعدت وتيرة الأحداث خاصة بعدما شهدت أحداث الحلقة عملية خطف سكرتيرة «دينا» شقيقة الدكتورة «عايدة»، وهو ما زاد من جذب انتباه الجمهور نحو أحداث الحلقة 17 من المسلسل.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

يأتي موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc في رمضان الساعة السابعة والنصف مساءً، والإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

تتصاعد وتيرة محاولات «عايدة» لكشف الحقيقة وراء تسريب أوراق شقيقها، حيث تلجأ إلى خطف سكرتيرة واستجوابها، وتخرج «عايدة» من الاستجواب باكتشاف مثير، إذ تكشف السكرتيرة أن شخصًا يدعى «شوقي»، وهو الفنان عماد صفوت، هو من طلب منها تسريب الأوراق بحجة إنقاذ الشركة من الانهيار.

وكشفت سكرتيرة شقيق «عايدة» أنّ «شوقي» (عماد صفوت) هو من أمرها بتصوير أوراق الشركة، مدعيًا أنه يحاول إنقاذها من الانهيار، وعرضت «عايدة» على السكرتيرة صفقة، حيث طلبت منها تنفيذ مهمة محددة لم يكشف عنها بعد مقابل عدم الكشف عن تورطها في تسريب الأوراق.

كما طلبت «عايدة» من «سامح» تحليل محتوى القرص الصلب الذي أحضره لها ممدوح، كما طلبت منه زرع أجهزة تنصت داخل شركة إسماعيل الغول لجمع معلومات استخباراتية.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات،  وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

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بقلم أمنية سعيد