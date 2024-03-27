مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. تخطيط جديد من عايدة للوصول إلى الحقيقة

محاولات «عايدة»، وهي الفنانة غادة عبدالرازق لا تتوقف من أجل البحث عن قاتل شقيقها والانتقام من عائلة «الغول»، خاصة إسماعيل الغول، وهو الفنان رياض الخولي، وتتصاعد الأحداث حلقة وراء أخرى، وهو ما كشفت عنه أيضًا أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.

محاولات«عايدة» للوصول إلى الحقيقة لا تتوقف

محاولات «عايدة» تزداد قوة وإثارة، إذ قررت خطفت سكرتيرة شقيقها، وقامت باستجوابها في مسألة تسريب أوراق شقيقها، وأخبرته بأن شخص اسمه «شوقي»، وهو الفنان عماد صفوت، هو من طلب منها ذلك بحجة الحفاظ على الشركة من الانهيار.

وساومتها «عايدة»، إذ طلبت منها أمر مهم لكن لم تكشف عنه الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب.

زرع أجهزة تنصت داخل شركة إسماعيل الغول

وخططت «عايدة» خلال حلقات مسلسل صيد العقارب لأمر جديد، وهو زرع أجهزة تنصت داخل شركة إسماعيل الغول «رياض الخولي»، ما يجعل الحلقة 17 القادمة أكثر إثارة، في ظل استمرار محاولاتها لكشف الحقيقة والانتقام من «لغول» والحصول على حق شقيقها.

وقابلت «عايدة» تاجر المخدرات واسمه «حسان»، واتفقت معه على الوصول وجلب سامح الغول، والتي ترى أنه قاتل شقيقها؛ لمعرفة أسرار حقيقة صفقة المخدرات الذي اتهم فيها شقيقها الراحل.

متابعة مسلسل صيد العقارب

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC يوميًا خلال شهر رمضان الساعة 07:30 مساءً، ويكمن متابعة الإعادة أيضًا في الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل.