موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. ماذا يفعل آسر ياسين بعد صدمة ابن أخيه؟

خلال الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، كشف مرض ابن آسر ياسين بالمسلسل عن مفاجأة كثيرة، حيث تسرب الشك في قلبه حول ابنه، الذي أصيب بمرض سرطان الدم.

وينتظر المشاهدين مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 لاستكمال أزمة آسر ياسين الذي اكتشف إصابة ابنه بالسرطان، ما يتطلب علاجه تبرع من أحد أقارب الطفل، وبالفعل خضع ابن شقيق آسر للفحوصات، ولكن الطبيب صدمه بأنهما ليسا أقارب ولا وجود لأي تطابق بين دمائهما.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان.

مسلسل بدون سابق إنذار، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

موعد عرض المسلسل

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.