مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. تفاقم مشاكل آسر ياسين وعائشة أحمد

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2؛ من المقرر أن يشهد تطورات جديدة في الأحداث، بعدما علم الفنان آسر ياسين أن ابنه مصاب بمرض سرطان الدم، وهو ما أصابه بصدمة كبيرة.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

الحلقة الأولي من المسلسل انتقلت من الفترة الزمنية 2014 في مدينة دبي بالإمارات إلى سنة 2024 في القاهرة، إذ شهدت بداية الحلقة الطريقة التي تعرف بها آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أحد الأماكن العامة بدبي، وانتقلت الحلقة إلى القاهرة إذ يجلس الثنائي في عيادة نفسية بسبب كثرة المشكلات النفسية بينهما.

إعلان المسلسل

وكان إعلان المسلسل، قد كشف طبيعة الأحداث، إذ ظهر مروان وليلى في إطار زوجين يعانيان من مشاكل كثيرة، وهو ما دفعهما إلى التفكير في الطلاق أكثر من مرة لتتوالى الأحداث بينهما.