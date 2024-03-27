مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc، بعدما شهدت الحلقة الأولى أحداثا كثيرة، إذ قرر مروان الذي يجسد شخصيته الفنانة آسر ياسين، وليلى التي تجسدها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيراً.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

يتم عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2، على قناة دي إم سي في الساعة السادسة والربع مساء، بعد أذان المغرب مباشرة، أما موعد الإعادة فهو الساعة الخامسة صباحا، والإعادة الثانية الساعة الثانية عشر ظهراً، تزامنا مع منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

انشغال مروان وليلى بالشجار

ويحاول كل من مروان وليلى السيطرة على حياته من أجل إعادتها للمسار الصحيح بين العمل ومتطلبات عمر والتزامات الأهل، وانشغلت ليلى ومروان بالشجار وسقط ابنهما عمر فجأة مغشياً عليه، وبعد الفحوصات يكتشف مروان وليلى أنه مريض بسرطان الدم.

أبطال المسلسل

وتشارك كوكبة من نجوم الوسط الفني في مسلسل بدون سابق إنذار، على رأسهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح وإسلام حافظ، جهاد حسام وأحمد على ماهر، والفنانة القديرة نهال عنبر، والفنانة القديرة حنان سليمان.