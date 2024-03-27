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دراما المتحدة

شيماء البرديني: مسلسل مليحة مفاجأة رمضان 2024 (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
12:40 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ النصف الثاني من شهر رمضان يشهد مفاجأة للعام الثاني على التوالي، ففي العام الماضي عرض مسلسل «تحت الوصاية» لمنى زكي، وهذا العام يعرض مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب.

وأضافت البرديني خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «مسلسل مليحة يجسد واقعا يعيشه الفلسطينيون، وما رأينا في حلقة أمس أبكانا، فالمشهد الذي حدث في الواقع تجسّد في حلقة أمس، من تهجير وحلم العودة والاحتفاظ بمفتاح العودة».

وأوضحت أنّ العمل المميّز يخرج من مصر، ويجسّد موقف القيادة السياسية والشعب المصري من قضية الأشقاء في فلسطين، متابعة: «بما أنّ الدراما أحد الصور التي يسجلها التاريخ، فهذا المسلسل سيكون مميزا في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي الموقف المصري منها».

وتابعت أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية الناطقة بالعبرية تشن هجوما حادا على مسلسل مليحة قبل عرضه، لأنها تعي جيدا خطورة عرض الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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