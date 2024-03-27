محافظ القليوبية: بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الرسمي للمبادرة، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهتم بقضية تغير المناخ

وأكد الهجان، أن المحافظة مستعدة في البدء بتنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الـ6 المتنوعة، موضحاً أن المبادرة تراعي المشروعات طبقا لمعايير الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، فضلا عن المشروعات التي تتناول قضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية للمساعدة في التكيف البيئي.

وأشار الهجان أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة القليوبية بالدورة الثانية للمبادرة بلغت 233 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 55 مشروعاً مُكتملاً للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة، لافتا إلى أن اختيار المشروعات الفائزة جاءت طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.