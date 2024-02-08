«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء في 3 محافظات

نظمَ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول «المشروعات الخضراء الذكية» استهدفت الميسرات الماليات في محافظات الفيوم والدقهلية وبني سويف.

وتضمنت ورشة العمل، التي استمرت على مدار أربعة 4 أيام، جلسات توعوية حول أهمية المشروعات الخضراء الذكية ودورها في تحسين حياة سيدات القرى والمجتمعِ ككل.

وأكدت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامجِ الشمول المالي بالمجلسِ أهمية المبادرة وأهدافها، مشيرةً إلى دورها في تمكين المرأةِ المصرية من مواجهة تحدياتِ التغير المناخي، مشددة على أهمية دور الميسرات في دفع عجلة التنمية البيئية من خلال توضيح أهمية تلك المشروعاتِ لسيدات قراهن وحثهن على تبنيها والبدء بتنفيذها.

وشددت الأستاذة إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، على دور الميسرات في نشر الوعي بأهمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع سيدات القرى على تبنيها والبدء بتنفيذها.

وتخللت الورشة عروض تقديمية تناولت جهود مصر في ملف المرأة وتغير المناخ، ودور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة اقتصاديًا عبر تنمية مهاراتها، ومفهوم التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة ومهاراتها القيادية.

كما تمّت مناقشة دور المرأة الريفية في الحفاظ على البيئة، وشرح الجوانب الفنية لمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، والإجابة على جميع أسئلة الميسرات.