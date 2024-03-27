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دراما المتحدة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. ماذا سيفعل شريف منير بعد الطلاق؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:44 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

بدأت أحداث مسلسل بقينا اتنين بتناول قضية التعصب الكروي وكيف أنه يهدم بيوتا ويخرب علاقات، إذ ظهر أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، وهو يتحدث بشكل مستمر عن كرة القدم ومباريات نادي الزمالك؛ الأمر الذي يجعل زوجته ياسمين «رانيا يوسف» تنفر من الحديث معه.

تفتقد ياسمين لحديث رومانسي مع زوجها الذي أصبح لا يتحدث عن شيء سوى نادي الزمالك والكرة في مصر، وهو ما جعل علاقتهما تتوتر في أقل الأشياء والتعاملات فيما بينهما؛ لتطلب الطلاق وتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثانية

وتسببت مشكلة مع أحد العملاء في الشركة في انفعال أدهم  لتنشب مشكلة مع ياسمين والعملاء، وتطلب الأخيرة الطلاق، وبمجرد إلقاء اليمين عليها عند دخولهما المنزل، فاجأهما أبناؤهما وأصدقاؤهما وأقاربهما بالاحتفال بهم بمناسبة عيد زواجهما، لنرى ماذا سيفعل أدهم في مسلسل بقينا اتنين في علاقته مع زوجته.

 

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موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC
بقلم رحاب عبدالراضي