أحداث كوميدية سريعة يستمتع بها المشاهدين مع موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل وبقينا اتنين على CBC، التي بدأ عرضها أمس في النصف الثاني من شهر رمضان حصريا على قناة CBC.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل بقينا اثنين على قناة CBC

ومع موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC، ويكشف ما يدور بين زوجين شركاء في العمل والمنزل، ومدى تأثير مشاكل العمل على حياتهما الزوجية وصولا إلى الطلاق، وجاءت المواعيد كما يلي.

- موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل بقينا اتنين، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- الإعادة الأولى للحلقة 2 في تمام الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية للحلقة 2 في تمام الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- عرض الحلقة 2 من بقينا اثنين بعد الساعة السادسة مساء على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل بقينا اثنين

مسلسل بقينا اتنين إخراج طارق رفعت وتأليف أماني التونسي، ويشارك في البطولة ميمي جمال، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف وإدوارد، ومروة عبدالمنعم.