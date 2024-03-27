محافظ المنوفية يكرم مكفوفين من حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم طفل وشاب مكفوفين من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم، وذلك في إطار التواصل الدائم مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

تكريم حفظة القرآن الكريم

أهدى المحافظ مكافأة مالية للشاب مصطفى رجب الصباغ، ابن قرية كفر الباجور، طالب بكلية إعلام طنطا، والطفل إبراهيم محمد درويش، البالغ من العمر 8 سنوات ابن قرية بمم طالب بأحد المعاهد الأزهرية بتلا، وذلك تقديرا لتفوقهما وتميزهما في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله رغم فقدانهما نعمة البصر، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم دعماً لأسرهما.

نماذج مشرفة من ذوي الهمم

وأشار المحافظ إلى أن الطفل والشاب المكفوفين يعدان من النماذج المشرفة، ومثال يحتذى به للأسرة المصرية في تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم في بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً على دعمه الكامل للموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كرم الطفل إبراهيم بعد التقاء «الوطن» به داخل منزله.