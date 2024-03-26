مبلغ مالي ودرع.. تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم في مدينة تلا بالمنوفية

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في مسجد سيدي عز الدين، بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والدكتور رامي سعد أستاذ بكلية أصول الدين، والشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا، وعدد من الشخصيات العامة وأهالي الطلاب.

تكريم حفظة القرآن

وقال الشيخ هاني عبده إمام المسجد، إن المسابقة تقام كل عام بمساهمة عدد من رواد المسجد جزاهم الله خير الجزاء، حيث تم تكريم اليوم عقب صلاة التراويح 600 من حفظة القرآن الكريم تقديرًا على حفظهم كتاب الله، وسط حالة من الفرحة من زويهم الذين جاؤوا لمشاهدة أبنائهم أثناء التكريم من وكيل الوزارة.

جوائز المسابقة

وتابع إمام المسجد في تصريحات لـ «الوطن»، أن جوائز المسابقة عبارة عن مبلغ مالي ودروع وشهادات تقدير على الحافظين، إذ كان الهدف هذا العام هو تكريم أكبر عدد من حفظة القرآن؛ لحث الأطفال والطلاب على استكمال حفظه، كما أن عدد المكرمين زاد عن العام الماضي.