تكريم 70 من حفظة القرآن الكريم بقرية سبك الضحاك في المنوفية   

شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، تكريم عدد من تلاميذ معهد أنور أحمد الأزهري بالقرية، بحضور الدكتور عماد الجوهري مدير عام التعليم الثانوي بمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور كامل مدكور مدير إدارة الباجور الأزهرية، والدكتور كمال هلال موجه بالأزهر الشريف، ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية بمركز الباجور.

تكريم حفظة القرآن

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم فقرات إنشادية بواسطة الطلاب وبعد ذلك تكريم 70 من حفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة، وحصل المتسابقين على دروع تذكارية ومبالغ مالية وشهادات تكريم، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الحاضرين من أولياء الأمور وأهالي القرية.

مسابقة القرآن الكريم

وتنعقد هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي في قرية سبك الضحاك، لتشجيع الطلاب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، وجوائز مسابقة القرآن يتم جمعها عن طريق الجهود الذاتية والتبرعات من أهالي القرية، ويكون الباب مفتوحا لجميع المراحل العمرية من أجل التقديم والاشتراك في المسابقة القرآنية.