توزيع 2000 كيلو لحوم على 1000 أسرة من الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان في توزيع 2000 كيلو لحوم على 1000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرى «إسحاقة، والقنطرة، وقراجة، والكفر الشرقي، وسليط، وكفر دفرية، والمرابعين، وعزبة لين، والأخماس، والشمارقة، وبطيطة، وعزبة نصرة، وسيدي نصر» بمركز كفر الشيخ.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ توزيع اللحوم جاء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائماً في مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنٌ تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وأوضح شعبان، أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها «تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي».