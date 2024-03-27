«إسكان النواب»: الجميع في انتظار صدور لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للتصدي لظاهرة البناء العشوائيى المنتشرة في كثير من المحافظات المصرية، موضحا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ترجمته تتمثل في تطبيق القانون وتحريك إجراءات التصالح، فضلا عن أن العمل بهذا القانون محدد بوقت زمني، ولا يجوز تجاهله.

وأوضح شكري خلال حديثه لـ«الوطن» أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة طالبوا خلالها بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.

مخالفات بنائية لا يجوز التصالح فيها بقوة القانون

وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن قانون التصالح في مخالفات البناء حظر التصالح في عدد من المخالفات البنائية، منها الأعمال التى تضر بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات، مبينا أن هذه الحالات يصعب التصالح فيها بقوة القانون.

نص اللائحة التنفيذية

ويمكنك الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدورها خلال الساعات المقبلة عبر هذا الرابط.