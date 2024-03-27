تفاصيل سداد المالية 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد الالتزام بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع التأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ والتي تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» تفاصيل سداد أكثر من 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55 شهراً، وجاءت كالتالي:

المبالغ مسددة على مدار 55 شهرًا

- أكثر من 818 مليار جنيه تم سدادها للهيئة القومية للتأمينات.

- المبالغ مسددة على مدار 55 شهرًا منذ اتفاق فض التشابكات 2019.

-202 مليار جنيه دعم لمنظومة المعاشات خلال العام المالي الحالي.

- استمرار تحويل المبالغ المقررة بقانون التأمينات لدعم المعاشات.

- 46 تريليونا و487.9 مليار جنيه مستهدف سدادها بحلول 2050.

من ناحية أخرى تبدأ التأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر أبريل 2024، يوم الاثنين الموافق 1 ابريل، قبل عيد الفطر المبارك، لتوضخ التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الصرف من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري.