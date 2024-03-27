كشف قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، وذلك لأن الصائمون يسعون لمعرفته لأداء الصلاوات في موعدها، وتناول طعام الإفطار فور رفع الأذان.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:10 مساء، على أنّ يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و9 دقائق، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:21 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:29 مساءً.