بدأ العد التنازلي على موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024، إذ تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء صوم اليوم السابع عشر من شهر رمضان، فيما يفصلنا 3 أيام فقط على انطلاق العشر الأواخر من رمضان، إذ يختلف موعد أذان المغرب كل يوم عن الذي يسبقه.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 ووقت الإفطار، فضلًا عن عدد ساعات الصيام اليوم، ومواقيت الصلاة وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم 17 رمضان 1445 هجرية في نفس التوقيت بالأمس، بينما يأتي موعد أذان العشاء متأخرًا بمقدار دقيقة ويزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 من رمضان في تمام الساعة 6:12 دقيقة مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14:07 ساعة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وتبلغ المدة بين رفع الأذان وموعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم 10 دقائق وفقًا لبيان سابق للأوقاف، إذ يتم ترك مسافة تقدر بـ10 دقائق بين الأذان والإقامة في إقامة صلوات الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بينما يترك 20 دقيقة بين الأذان وإقامة صلاة الفجر.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024

ويحدد موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024 بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساءً، مُعلنًا انتهاء صيام اليوم الـ 17 من شهر رمضان 2024.

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم، فيرفع أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرا، وموعد أذان العصر 3:32 مساء، وأذان العشاء 6:12 مساء.