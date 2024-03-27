ينشر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان كل يوم طوال الشهر الكريم، ونشرت موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليعرف المواطنون موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار في خامس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

واختلف موعد أذان المغرب في تونس اليوم، وفقًا لكل محافظة إذ يختلف التوقيت وفقًا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأربعاء 27-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأربعاء 27-3-2024 وفق توقيت مدينة تونس الساعة 6:40 مساء.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في سليانة في تمام الساعة 6:41 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس الأربعاء 27-3-2024

وموعد الإفطار اليوم في تونس الأربعاء 27-3-2024 في سيدي بوزيد في تمام الساعة 6:42 مساء.