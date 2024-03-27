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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
12:00 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مواقيت أذان المغرب في الأردن

مواقيت أذان المغرب في الأردن

في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الأردن، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم 

وفي السطور التالية، يقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، إذ يختلف موعد رفع الآذان في معظم المحافظات.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في البترا، بتمام الساعة 6:58 مساء، فيما نذكر موعد الصلوات الأخرى كالتالي:

- الفجر عند الساعة 5:13 صباحًا.

- الشروق 6:23 صباحًا.

- أذان الظهر 12:44 مساءً.

- أذان العصر 4:14 مساءً.

- أذان العشاء 8:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة جرش

فيما يؤذن لصلاة المغرب في جرش بتمام الساعة 6:57، وتأتي مواقيت الصلاة كالآتي:

الفجر عند الساعة 5:8 صباحًا.

- الشروق 6:31 صباحًا.

- أذان الظهر 12:42 مساءً.

- أذان العصر 4:12 مساءً.

- أذان العشاء 8:16 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم 27-3-2024

وفي محافظة البلقاء، يؤذن لصلاة المغرب، عند الساعة 6:58 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر 5:9 صباحًا، والشروق 631 صباحًا، والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:13 مساءً، والعشاء 8:16 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الأربعاء 27-3-2024

ويبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في مدينة مادبا الأردنية تمام الساعة 6:57 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 5:9 صباحًا.

- الشروق 6:31 صباحًا.

- الظهر 12:24 مساءً.

- العصر 4:13 مساءً.

- العشاء 8:15 مساءً.

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