موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024
كتب:
إسراء طارق أبو سعدة
12:00 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مواقيت أذان المغرب في الأردن
في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الأردن، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم
وفي السطور التالية، يقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، إذ يختلف موعد رفع الآذان في معظم المحافظات.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024
ويؤذن لصلاة المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في البترا، بتمام الساعة 6:58 مساء، فيما نذكر موعد الصلوات الأخرى كالتالي:
- الفجر عند الساعة 5:13 صباحًا.
- الشروق 6:23 صباحًا.
- أذان الظهر 12:44 مساءً.
- أذان العصر 4:14 مساءً.
- أذان العشاء 8:15 مساءً.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة جرش
فيما يؤذن لصلاة المغرب في جرش بتمام الساعة 6:57، وتأتي مواقيت الصلاة كالآتي:
الفجر عند الساعة 5:8 صباحًا.
- الشروق 6:31 صباحًا.
- أذان الظهر 12:42 مساءً.
- أذان العصر 4:12 مساءً.
- أذان العشاء 8:16 مساءً.
موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم 27-3-2024
وفي محافظة البلقاء، يؤذن لصلاة المغرب، عند الساعة 6:58 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر 5:9 صباحًا، والشروق 631 صباحًا، والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:13 مساءً، والعشاء 8:16 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في الأردن الأربعاء 27-3-2024
ويبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في مدينة مادبا الأردنية تمام الساعة 6:57 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:
- الفجر عند الساعة 5:9 صباحًا.
- الشروق 6:31 صباحًا.
- الظهر 12:24 مساءً.
- العصر 4:13 مساءً.
- العشاء 8:15 مساءً.