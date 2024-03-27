في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الأردن، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وفي السطور التالية، يقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، إذ يختلف موعد رفع الآذان في معظم المحافظات.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في البترا، بتمام الساعة 6:58 مساء، فيما نذكر موعد الصلوات الأخرى كالتالي:

- الفجر عند الساعة 5:13 صباحًا.

- الشروق 6:23 صباحًا.

- أذان الظهر 12:44 مساءً.

- أذان العصر 4:14 مساءً.

- أذان العشاء 8:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة جرش

فيما يؤذن لصلاة المغرب في جرش بتمام الساعة 6:57، وتأتي مواقيت الصلاة كالآتي:

الفجر عند الساعة 5:8 صباحًا.

- الشروق 6:31 صباحًا.

- أذان الظهر 12:42 مساءً.

- أذان العصر 4:12 مساءً.

- أذان العشاء 8:16 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم 27-3-2024

وفي محافظة البلقاء، يؤذن لصلاة المغرب، عند الساعة 6:58 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر 5:9 صباحًا، والشروق 631 صباحًا، والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:13 مساءً، والعشاء 8:16 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الأربعاء 27-3-2024

ويبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في مدينة مادبا الأردنية تمام الساعة 6:57 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 5:9 صباحًا.

- الشروق 6:31 صباحًا.

- الظهر 12:24 مساءً.

- العصر 4:13 مساءً.

- العشاء 8:15 مساءً.