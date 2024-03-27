موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، من بين الخدمات التي تحدثها وزارة الأوقاف السورية، عبر موقعها الإلكتروني أول بأول ضمن مواقيت الصلاة، وذلك في اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية عبر منصتها الرسمية، يكون موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 ضمن مواقيت الصلاة، كالآتي

- موعد أذان الفجر في العاصمة دمشق ومختلف المحافظات سيكون في تمام الساعة 4:49 بينما في حلب يصبح في تمام الساعة 4:57 وفي حماة في الساعة 4:53

- موعد أذان الظهر سيكون في اللاذقية في تمام الساعة 12:43 وفي حلب في نحو الساعة 12:37 وفي دمشق نحو الساعة 12:41.

- موعد أذان العصر في دمشق 2:12 وفي حلب 4:09.

- موعد أذان المغرب في دمشق 6:52 وفي حلب 6:50 وفي حماة 6:51.

- موعد أذان العشاء في سوريا يكون الساعة 8:11 مساء حيث موعد أداء صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

عدد ساعات الصيام في سوريا، اليوم الأربعاء 27-3-2024، يصل إلى نحو 13 ساعة ونصف ويختلف من محافظة إلى أخرى فيما يزيد وقت الصيام يومين نحو دقيقة أو دقيقتين.