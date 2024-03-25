«القومي للبحوث» يحذر من الإفراط في تناول بعض الأطعمة أول أيام عيد الفطر

أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عيد الفطر يلازمه بعض المشاكل الصحية بسب التغيير في النمط الغذائي فمن الصيام لفترات طويلة إلى الاضطراب المفاجئ في مواعيد وأساليب وتناول الطعام؛ مما ينتج عنه عدة مشاكل صحية ومنها اضطرابات الجهاز الهضمي، الإسهال، الإمساك، زيادة الحموضة، اختلال في مستوى السكر بالدم، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الوزن، وغيرها.

تناول الطعام بوجبات خفيفة

وأوضحت الدراسة وفقًا لتقرير صادر عن المركز، أنه يجب على المواطنين مراعاة عدد من القواعد للطعام خاصة مع قدوم أول أيام العيد بعد انتهاء فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة من يعانون من مرض السكر أو القلب والأوعية الدموية يجب استشارة طبيبك الخاص بكيفية تعديل جرعات الدواء والالتزام بها، أبرزها البدء التدريجي بتناول الطعام بوجبات خفيفة سهلة الهضم وقسم وجبات الطعام إلى ثلاثة وجبات.

وتابعت: يفضل تناول الفواكه الغنية بالألياف بين الوجبات، وتجنب الارتفاع الشديد لمستوى السكر بعد الإفطار، وتجنب الجفاف نتيجة لنقص السوائل وأكثر من شرب الماء، وتجنب الزيادة في الوزن، والحفاظ على نسبة الأملاح بالجسم إذ أن النقص أو الزيادة قد يؤدي إلى خلل في ميزان الماء والسوائل بالجسم وبالتالي قد يؤدي إلى اضطراب بوظائف الكلى، وممارسة الرياضة.

تجنب الإسراف في تناول المنبهات

وأوضحت أنه يجب تجنب الإسراف في تناول المنبهات مثل الشاي والنسكافية والتدخين، وفور الإفطار واستبدلها بالمشروبات الساخنة مثل البابونج والكراوية واليانسون والقرفة، وعند أذان الفجر والاستعداد لصلاة العيد تناول كوبًا من اللبن بالتمر بدون سكر إذ أن البلح له فوائد عديدة ويهيئ المعدة للطعام، وبعد صلاة العيد تناول قطعة أو قطعتين من الكحك والبسكويت أو البتي فور وتجنب الغريبة في هذه الفترة، ويفضل تناول الكحك المخبوز بالزبادي والمحشو بالتمر.