«التضامن»: توفيق أوضاع 34 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توفيق أوضاع 34 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من خلال المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر، موضحة أنّ المنظومة تهدف إلى الميكنة والحوكمة الرقمية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها، وتنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات.

أهداف المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أن المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي تستهدف توفير كل المعلومات والنماذح والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات، ومتابعة وتقييم أداء الموظفين، موضحة أن مستخدمي المنظومة هم الأشخاص الطبيعين والاعتباريين، والجمعيات والمؤسسات والاتحادات الحالية أو الجديدة، والوحدة المركزية والوحدات الفرعية.

ونوه التقرير بأن آليات توفيق أوضاع الجمعية تتم طبقاً لأحكام قانون تنظيم مماترسة العمل الأهلي الصادر بأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث يتولى مسؤول إدارة الجمعية مراجعة لأئحة النظام الأساسي للجمعية وإعداد مشروع بتعديل أحكامها وفقًا لأحكام القانون ولأئحته التنفيذية، ويقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها.

ثم يُخطر مجلس الإدارة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي على النموذج المُعد لهذا الغرض، ويتم إعداد محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صياغتها التي عرضت بها على الجمعية.

لائحة النظام الأساسي

وبشأن لائحة النظام الأساسي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعية تقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة على المنظومة تحت قسم البيانات الأساسية، وللجمعية الحرية الكاملة في إدخال المعلومات المطلوبة وفقا لطبيعة عملها واستراتيجيتها وخططها المستقبلية، كما يمكن إضافة أي مجال أو نشاط وأي موارد مالية.

وشددت على أن الجمعية تلتزم بما تم تحديده وذكره في قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 والئحته التنفيذية، ولها الحق في استكمال بنود وأقسام لائحة النظام الأساسي بخلاف ما تم إدخاله على المنظومة.