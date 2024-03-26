«التضامن» تدعم فرع مستشفى بهية الجديد في الشيخ زايد بـ20 مليون جنيه

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من مستشفى بهية فرع الشيخ زايد للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، معلنة دعم الوزارة للمستشفى بقيمة 20 مليون جنيه بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتكثيف الكشف المبكر على سرطان الثدي، ولدعم العلاج الهرموني للمحاربات، ولشراء أجهزة طبية تستهدف علاج أعداد أكبر من المحاربات.

وأشادت الوزيرة خلال حفل الافتتاح بدور المتطوعين في دعم قضايا التنمية، وبصفة خاصة في مجالات خدمات الأولى بالرعاية، والنساء والأطفال.

فقرات خاصة بحديث محاربات بهية عن رحلة علاجهن

وضم الحفل فقرات خاصة بحديث محاربات بهية عن رحلة علاجهن داخل المستشفى، والدعم الذي وفرته المؤسسة لهن، فضلا عن استعراض مشروع بهية الشيخ زايد، الذي كان بمثابة حلم بالنسبة لهن لمساندة كل محاربة جديدة.

ويعد مستشفى بهية زايد الفرع الأكبر لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان والمقام على مساحة ٦ آلاف متر مربع، الذي سيستعد لاستقبال نصف مليون سيدة سنويا بجميع مراحل علاجها بشكل مجاني تماما.