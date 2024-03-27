رعب في إسرائيل.. انتشار غير مسبوق لعدوى بكتيرية خطيرة بالمستشفيات

ارتفعت أعداد المصابين بالعدوى البكتيرية في مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، ما يسبب خطرا جسيما على حياة المرضى، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية، نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وكشف تقرير نشرته وزارة الصحة عن انتشار 3 أنواع من البكتيريا في المستشفيات بسرعة غير مسبوقة عن السنوات الماضية، وهي:

أنواع البكتيريا التي تهدد مستشفيات الاحتلال

1. بكتيريا CPE – بحسب تعريف وزارة الصحة، هي بكتيريا مقاومة لمعظم الأدوية الفعالة، وتنتشر غالبا المستشفيات، وتسبب معدل وفيات مرتفع.

2. بكتيريا VRE - التي تنتشر بسرعة في مستشفيات الاحتلال، وبحسب تعريف وزارة الصحة عندما تنتشر إلى مجموعات سكانية ضعيفة مثل متلقي نخاع العظام وزرع الأعضاء، والمرضى بعد العمليات الجراحية الكبرى والمرضى في العناية المركزة تسبب مراضة شديدة.

3.الإنتان (تعفن الدم)، أو (تجرثم الدم)، عبارة عن عدوى شديدة، وغالبا ما تعبر عن مضاعفات العدوى في أماكن مختلفة من الجسم، مثل الالتهاب الرئوي أو التهابات المسالك البولية. ويؤدي الإنتان إلى اعتلال شديد، وارتفاع معدلات الوفيات.