تقرير يكشف عدد الملاعب الرياضية في القاهرة.. المنطقة الجنوبية الأعلى

كشف تقرير صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن أن أعلى نسبة من الملاعب الرياضية القانونية بالمحافظة، كانت بالمنطقة الجنوبية، وبلغت 47% تليها المنطقة الشرقية، بنسبة 24% ثم المنطقتين الغربية والشمالية بنسبة 12% لكل منهما.

أقل نسبة ملاعب في المدن الجديدة

أوضح التقرير أن أقل نسبة من الملاعب الرياضية القانونية بالمحافظة، كانت بالمدن الجديدة، وبلغت 5%، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 11%، وذلك من إجمالي الملاعب الرياضية المكشوفة والمفتوحة على مستوى المحافظة.

عدد الملاعب الرياضية

وتابع التقرير بأن إجمالي عدد الملاعب في القاهرة 373 ملعبًا قانونيا، و292 ملعبا غير قانونية، وملاعب كرة القدم القانونية 15 ملعبا، وغير القانونية 14 ملعبا، وكرة السلة 4 ملاعب قانونية و5 غير قانونية، وكرة اليد ملعبين قانونين و4 غير قانونية، وكرة الطائرة 4 قانونية وواحد غير قانوني.

صالات الأنشطة

أوضح التقرير، أن عدد صالات الأنشطة بلغ 163 صالة، و26 حمام سباحة، و19 لأغراض متعددة، و49 ملعبا خماسيا قانونيا، أما الملاعب غير القانونية 42، بخلاف الملاعب المفتوحة التي تضم الألعاب الأخرى.