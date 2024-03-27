تحقق ثاني توقعات عبير فؤاد في مباراة مصر وكرواتيا... ماذا قالت؟

أداء مشرف قدمه منتخب مصر خلال مواجهته مع كراوتيا، ليتمكن اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من إحراز الهدف الثاني، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح منتخب كراوتيا، ويتحقق توقع عبير فؤاد خبيرة الفلك، بشأن أداء محمد عبد المنعم وحظه الجيد في المباراة وقدرته على إحراز الأهداف.

تحقق ثاني توقعات عبير فؤاد في مباراة مصر وكراوتيا

سبق وتوقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد خلال حديثها لـ«الوطن» أن اللاعب محمد عبد المنعم، مواليد 1 فبراير ينتمي لبرج الدلو، وسيكون من نجوم المباراة.

وجاء توقعها على النحو التالي قائلة: «عنده حظ كبير جدا ويقظة ذهنية ونشاط والقمر لديه في منزل الحظ، ما يجعل حظه جيد في المباراة، كما أن عطارد والشمس في منزل العلاقات لديه».

تابعت «فؤاد» أن محمد عبد المنعم لديه طاقة ذهنية وبدنية عالية، ما يجعل لديه فرصة لإحراز الأهداف.