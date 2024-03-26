قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكرواتيا.. اتفرج ببلاش

يصطدم منتخب مصر نظيره كرواتيا على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر الودية، وسبقه زيارة المنتخب الكرواتي لأهرامات الجيزة بصحبة قائد الفريق لوكا مودريتش.

قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكرواتيا

وتنقل مباراة مصر وكرواتيا في اللقاء الودي لكأس عاصمة مصر شبكة قنوات أون تايم سبورت في بث مباشر في تمام الـ10 مساءً عبر قناة أون تايم سبورتس 1، On Time Sports 1 ونستعرض فيما يلي تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات الناقلة لمباراة المنتخب

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

محطات راديو تنقل لقاء مصر وكرواتيا

وينقل لقاء مصر وكرواتيا قنوات راديو مجانية بجانب القناة المفتوحة وهي القنوات التالية:

محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

معلومات عن استاد مصر

أما استاد مصر في العاصمة الإدارية فتم إنشاؤه وافتتاحه في يناير عام 2024 في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومن المقرر أن يتسع لحوالي 94 ألف مشجع، وتعتبر مباراة مصر وكرواتيا ثاني مباراة تتم عليه بعد مباراة مصر ونيوزيلندا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف.