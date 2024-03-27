مدبولي: استلام الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير «رأس الحكمة» قريبا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأشار إلى أنه سيجرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، ويجرى حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه شهد توقيع عقود لمشروعين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تبلغ قيمتها 146 مليون دولار و175 مليون يورو.