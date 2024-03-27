مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. أحداث ما بعد انتفاضة الأقصى

نجح مسلسل مليحة في لفت الأنظار إليه بتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي بشكل مختلف، في حلقته الأولى مسلطًا الضوء على انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، التي استمرت حتى عام 2005، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة الثانية.

وتحدث المسلسل عن انتفاضة الأقصى الثانية والتي اضطرت على أثرها أسرة مليحة للهجرة إلى ليبيا، ليستمر مسلسل مليحة الحلقة الثانية في تناول الكثير من التفاصيل حول بداية الصراع واحتلال إسرائيل لدولة فلسطين.

مسلسل مليحة الحلقة الثانية

ومن المتوقع أن يواصل مسلسل مليحة الحلقة الثانية تناول قصة مليحة التي تجسدها الفنانة سيرين خاس وتحلم بالعودة إلى أرض فلسطين، حيث سافرت إلى لبيبا مع أسرتها منذ سنوات طويلة منذ انتفاضة الاقصى.

وتعيش مليحة تحلم بالعودة إلى أرضها الفلسطينية وهي تتمسك بمفتاح العودة إلى الأراضي المحتلة، وتتواصل أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 الليلة عبر العرض على أكثر من قناة مصرية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض المسلسل على قناة ON E الساعة الحادية عشر والنصف مساء، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة cbc الساعة 6:5 مساء، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة الحياة الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كما يعرض المسلسل عبر منصة WATCH IT، الساعة السادسة مساء.

مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وإخراج عمرو عرفة.