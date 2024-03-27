ما حكم بلع المخاط في رمضان؟.. «يفطر في حالة واحدة»

حرصت دار الإفتاء على توضيح حكم بلع المخاط في رمضان، وذلك في إطار حرصها على الإجابة عن الأسئلة التي ترد إليها من المواطنين الذين يحرصون على أن ينالوا ثواب الشهر الكريم بشكل كامل؛ فرمضان خير أشهر العام، وثوابه كبير يحرص على أن يناله كل مسلم ومسلمة.

حكم بلع المخاط في رمضان

حكم بلع المخاط في رمضان كما أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل أمور عديدة له جوانب مختلفة، ويمكن أن يكون مفطرا في بعض الحالات.

وأكدت الإفتاء خلال إجابتها عن حكم بلع المخاط في رمضان، أن هذا الأمر لا يفطر، أما لو كان المسلم قد أخرجه ثم ابتعله، في هذه الحالة يكون العبد قد أفطر وعليه أن يعوض هذا اليوم بعد انقضاء شهر رمضان الكريم.

بلع المخاط في رمضان

وأشارت دار الإفتاء المصرية خلال إجابتها عن سؤال حكم بلع المخاط في رمضان، إلى ما ورد في المجموع: [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ، وأضافت الإفتاء: «لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم».