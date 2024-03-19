ما حكم بلع البلغم في نهار رمضان؟.. «يفطر بحالة واحدة»

ما حكم بلع البلغم في نهار رمضان؟، سؤال يتردد في أذهان بعض الصائمين، أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحاً أن البلغم هو مادة تخرج من صدر الإنسان حتى البلعوم، ثم يخرج إلى الفم، موضحاً أنه إذا خرج ولم يصل إلى الفم ثم عاد إلى الجوف فهذا لا شيء فيه.

ما حكم بلع البلغم في نهار رمضان؟

وتابع أمين الفتوى ردا على سؤال ما حكم بلع البلغم في نهار رمضان، أنه إذا وصل إلى الفم فيجب على الشخص أن يلفظه خارج فمه ولا يبتلعه لأنه بحسب جمهور العلماء يقولون أن ابتلاع البلغم بعد خروجه من الصدر إلى الفم فإنه يفسد الصوم.

بلع البلغم في نهار رمضان لا يفطر في هذه الحالة

وأشارت دار الإفتاء في السياق ذاته حول حكم بلع البلغم في نهار رمضان، أن بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في (المجموع): [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ.

وأضافت أنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.