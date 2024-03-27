«جولد بيليون»: ارتفاع مؤشر الدولار يقلل فرص تعافي أسعار الذهب عالميا

استقر سعر أونصة الذهب خلال تعاملات محدودة النطاق في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، قبل أن يترفع مع منتصف الجلسة الأوروبية، ويصل سعر أونصة الذهب إلى 2194 دولارا، بنسبة زيادة 0.5%، في أعلى مستوى للتداول.

كانت جلسة التداول افتتحت عند مستوى 2178 دولار للأونصة، وسط ترقب الأسواق لمزيد من الدلائل على اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانتظار بيانات التضخم المهمة، المقرر أن تنتهي بحبول نهاية الأسبوع.

وفشل الذهب في الحفاظ على مكاسب أمس، ليفقد جزءا كبيرا منها قبل إغلاق الجلسة، إذ لامس السعر مستوى 2200 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع بشكل سريع، ويغلق عند مستوى 2178 دولار للأونصة، نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع، ما يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب، حسب تقرير «جولد بيليون».

مستوى تاريخي لارتفاع الذهب منذ بداية العام

منذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 5.7%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي، بالوصول إلى 2222 دولارا للأونصة، مدعوما بتزايد التوقعات والرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، بعد اجتماعه الأخير، وتركه سعر الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.5%، مع الاحتفاظ بتوقعات لثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام الجاري.

وتتداول معلومات في الأسواق حاليا عن احتمال بنسبة تصل إلى 67%، أن يلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع يونيو المقبل، ما يوفر دعما لأسعار الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة، كون الذهب لا يوفر عائدا لحائزيه.

ترقب مؤشر نفقات الاستهلاك الأمريكي

وتتطلع الأسواق إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» في قياس متى قد يبدأ خفض أسعار الفائدة.

من المقرر أن تصدر تصريحات من كبار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، قد تؤثر على أداء الدولار الأمريكي، ما سينعكس على أسعار الذهب، في ظل تزايد الطلب على الدولار عالميا، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر الأسواق تحيزا متزايدا تجاه الدولار، بعد التحرك المفاجئ من البنك المركزي السويسري لخفض أسعار الفائدة، وإشارة البنك المركزي البريطاني إلى تحرك الاقتصاد نحو خفض الفائدة، ما دعم العملة الأمريكية باعتبارها الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.

انخفاض صافي واردات الصين من الذهب

وأثر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي مؤخراً بالسلب على واردات الصين من الذهب، وتعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة لكونها الدولة الأعلى في الطلب على الذهب عالميا، إذ أظهرت أحدث البيانات انخفاض صافي واردات الصين من الذهب، القادمة من هونج كونج بنسبة 48% في فبراير الماضي، ليسجل 39.8 طن، مقارنة بـ76.3 طن في يماير الماضي، ما يمثل أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.