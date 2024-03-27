تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. اعرف وصل كام

شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، في الأسواق ومحلات الصاغة، وسجل نحو 3080 جنيها للبيع، و3030 جنيها للشراء، بتراجع بلغت قيمته نحو 10 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27- 3- 2024 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في بمحلات الصاغة، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3520 جنيها للبيع، و 3462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3226.75 جنيه للبيع، و 3174.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار21

وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر إلى 3080 جنيها للبيع، و 3030 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2640 جنيه للبيع، و 2597.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2053.25 جنيه للبيع، و 2020 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1760 جنيه للبيع، و 1731.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1320 جنيها للبيع، و 1298.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأسواق المحلية نحو 24640 جنيها للبيع، و 24240 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الأوقية العالمية «أونصة الذهب» اليوم 2172 دولارا للبيع، و 2171 دولارا للشراء.