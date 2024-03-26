تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، تراجعًا طفيفًا بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيها، للبيع بدون مصنعية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3531 جنيهًا للبيع بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الاكثر مبيعًا في مصر نحو 3090 جنيهًا للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 2649 جنيهًا بدون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2060 جنيهًا وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة، عند 24 ألفًا و720 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2176 دولارًا للبيع.