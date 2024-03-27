انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء.. ما السبب؟

شهدت أسعار الذهب العامية انخفاضًا يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع واضح في سعر الدولار، إذ جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات حول سياسة البنك المركزي الأمريكي.

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وجاء انخفاض أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2176.2 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2175.2 دولار للأوقية، وفق وكالة رويترز.

مؤشر الدولار عالميا

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يقلل من الطلب مقارنة بالمعروض، ويخفض من سعره.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أكثر من 5% حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي.

وقال عدد من المحللين إنه من الصعب بناء حالة هبوطية مفرطة لأسعار الذهب في ظل الخلفية الجيوسياسية الحالية والتيسير النقدي المحتمل، خاصة وأن البنك المركزي الأمريكي أبقى سعر الفائدة دون تغيير بين نطاق 5.25% و5.5% الأسبوع الماضي، واحتفظ بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، لمعرفة متى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون احتمالا يبلغ 72% بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.