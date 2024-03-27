سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 27-3-2024 في الصاغة.. استقرار ملحوظ

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27-3-2024، إذ سجل في بداية تعاملات الصباح 3105 جنيهات، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3105 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3549جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و840 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2190 دولارا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.