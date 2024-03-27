أعلنت العديد من القنوات موعد إعادة الحلقة 2 من مسلسل مليحة على قناة ON E وسي بي سي وغيرها من القنوات، وهو يتناول قضية هامة تفرض نفسها على الساحة وهي القضية الفلسطينية وبداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المقدسة.

في السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E الحلقة الثانية وبعض القنوات الأخرى التي تختص ببث المسلسل عبر شاشاتها.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E الحلقة الثانية

يأتي موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الثانية عبر بعض القنوات كما يلي:

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة ON E الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة cbc الساعة 9:45 مساء.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة الحياة الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كما يعرض المسلسل عبر تطبيق واتش إت من الساعة السادسة مساء.

نجوم مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من إخراج شريف عرفة، وبطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، ويتكون المسلسل 15 حلقة ويتدور أحداثه حول القضية الفلسطنية والمخطط الواضح والمستمر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ أكثر من 76 عاما، حرب 48 ووعد بلفور.