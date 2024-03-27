ضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14 ألفا و962 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

597 مخالفة السير بدون تراخيص.

23 دراجة نارية مخالفة.

8810 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

28 مخالفة موقف عشوائى.

228 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول خلال القيادة.

15 مخالفة شروط التراخيص.