مترو الأنفاق: لا صحة لما يتردد بشأن حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث هو انفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحي والمحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول، والتي تبعد عن المحطة بنحو 750 مترا دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.