حملات مكثفة بخطوط المترو للقضاء على الظواهر السلبية داخل المحطات

أعلن المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن وضع الإدارة العامة للأمن الداخلي خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساءً، لشن حملة مكثفة داخل محطة الشهداء، للقضاء على الظواهر السلبية كافة داخل مرفق مترو الأنفاق، وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج.

تسهيل ركوب المواطنين

وأضاف «الفضالي» في بيان له، أن الحملة تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة، وأيضا التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات، وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة، لعمل محاضر لهم، وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومي بالخزينة النقالة للخطين الأول والثاني.

وأعلنت الشركة، عن أن إجمالي مجهودات الحملة اليوم، ضبط وتسليم 11 بائع متجول إلى شرطة المترو، وتحرير محاضر لهم، كما جرى أيضا تحرير محضرين تسول بالقطارات.

ويقود الحملة بقيادة اللواء حسام رشدي، مدير عام الإدارة العامة للأمن، والعميد ياسر عبد الله، وكيل إدارة الأمن، بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول.