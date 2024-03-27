«سنتامين»: إنتاج 450 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال 2023

أعلنت شركة سنتامين العالمية، والعاملة في التنقيب عن الذهب في منجم السكري والصحراء الشرقية بمصر، عن نتائج أعمالها المالية والتشغيلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تمكنها من تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 891,262 مليون دولار، بينما وصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 92,284 مليون دولار.

كما تمكنت الشركة من تقليل التكاليف التشغيلية الإجمالية بمقدار194 دولار للأوقية مقارنة بعام 2022، بمعدلات خفض افضل من المستهدف للتكاليف.

%2 زيادة في إنتاج الذهب خلال 2023

وأعلنت سنتامين عن زيادة قدرها 2% في كمية إنتاج الذهب، حيث وصل الإنتاج إلى 450,058 أوقية خلال العام المالي 2023، إلى جانب نجاحها في تحقيق تحسن بنسبة 14% في التكاليف التشغيلية الإجمالية والتي وصلت إلى 1205 دولار لأوقية الذهب المباعة، وهو ما يفوق بكثير مستهدفات عام 2023.

وشهدت الأرباح التشغيلية المعدلة لعام 2023 زيادة ملحوظة بنسبة 25% لتصل إلى 398 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية من 40% في عام 2022 إلى 45% في نهاية 2023 .

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، إن 2023 هو ثالث عام على التوالي تحقق فيه الشركة مستهدفاتها الإنتاجية، مما يعكس قدرتنا الكبيرة على تحقيق العديد من التحسينات والمرونة التشغيلية المرتبطة بتنفيذ خطة سنتامين لإعادة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات.

توقعات بوصول إنتاج الذهب إلى 500 ألف أوقية

من المتوقع أن يصل إنتاج منجم السكري إلى 500,000 أوقية سنويًا على المدى الطويل، مع وجود فرص لتحقيق المزيد من النمو والوفرات في التكاليف.

وتمت مراجعة خطة العمر التشغيلي المحدثة في عام 2023 والتي أكدت أن منجم السكري يمثل أصلًا إنتاجيًا من الدرجة الأولى بناءً على توقعات الإنتاج والتكلفة خلال السنوات العشر القادمة من عمليات التنقيب.

وتوقعت الخطة هندسية المتكاملة للشركة الوصول لإنتاج 500 ألف أوقية سنويًا من المنجم، اعتمادًا على تكاليف تشغيلية تقع في النصف الأدنى من منحنى التكاليف الصناعية لإنتاج الذهب عالميا، وفترة استغلال للمنجم تزيد عن عشر سنوات.

وبالنسبة للتنقيب في الصحراء الشرقية، فقد كان 2023 عامًا هامًا للشركة، حيث تمكنت الشركة من الحصول على امتياز للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية على مساحة 3000 كم مربع من الأراضي، وبدأت سنتامين الأعمال الميدانية لتحديد أهداف الحفر، بينما كنا نعمل في نفس الوقت مع الحكومة المصرية وإحدى المجموعات الصناعية لتحديد شروط الاتفاقية الجديدة للاستغلال التعديني.

وحققت الشركة وفرات في التكاليف وخفض رأس المال الموجه للتنقيب وضبط جداول عمرات المعدات، مما أسفر عن تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 49 مليون دولار، مقارنة بعجز في التدفقات النقدية بلغ 18 مليون دولار في 2022، بينما بلغت حصة الأرباح والاتاوات نصيب الدولة المصرية مجتمعة 139 مليون دولار أمريكي.

وصلت مساهمة منجم السكري النقدية في شركة سنتامين إلى 121 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 45 مليون دولار أمريكي ناتجة عن استرداد التكاليف و112 مليون دولار أمريكي من حصة الأرباح، بعد خصم 36 مليون دولار أمريكي من رأس المال السنوي الممول من الشركة الأم.