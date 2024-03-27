مسلسل حق عرب الحلقة 17.. رياض الخولي يشك في وجود علاقة بين سميحة والعوضي

ينتظر محبي الفنان أحمد العوضي أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 على قناة ON Drama، والذي ينافس فيه العوضي ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2024، لما تضمنته الحلقة السابقة من أحداث تشويقية تتمحور حول الصراعات والثأر والدراما الشعبية داخل منطقة المغربلين فى الدرب الأحمر، والتي كانت بمثابة عامل جذب كبير للجمهور وتصدر المسلسل لمؤشر محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقة السابقة تصاعد الشك داخل المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، لوجود علاقة بين زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر وبين عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، خاصة أنها تدافع عنه باستماتة وبشكل مستمر فى أي موقف، ورفضت من قبل زواجه من ابنتها سميحة وتجسدها الفنانة دنيا المصري.

حقيقة علاقة وفاء عامر مع أحمد العوضي في حق عرب

وازداد قلق المعلم عبدربه تجاه علاقة زوجته صباح الجياش وعرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي بعدما أخبرته منى ابنة الداية حسنية، أن زوجته صباح أمرت صديقتها حنان الغرباوي بالابتعاد عن عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي حتى لا تؤذيها، مما جعله يواجه زوجته ولكنها أنكرت ما حدث.. فهل ينكشف سر وفاء عامر وحقيقة علاقتها مع أحمد العوضي؟.. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17 قناة ON Drama

وتذاع مسلسل حق عرب الحلقة 17 على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والثانية في تمام الساعة 3 عصرا، بالإضافة إلى عرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية ومن غير فواصل إعلانية.