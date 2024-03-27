أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17.. أحمد العوضي يعلن الانتقام من رياض الخولي

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 حالة من التشويق والإثارة، إذ تمكن المسلسل من الحفاظ على تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بحبكة درامية جذابة، وتنطلق الليلة مفاجآت جديدة يفجر عنها عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

وأعلن عرب السويركي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، الانفصال نهائيًا عن المعلم عبدربه، ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، بعدما أهانه أمام رجل الاعمال الذي يعمل معه، قائلاً: «أنا العين اللي تستصغرني بعميها»، واتجه إلى خصوم المعلم عبدربه ورجال الأعمال ضده للتعاون معهم بشكل رسمي، معلنًا الانتقام من المعلم عبدربه.

أحمد العوضي يعلن الحرب على رياض الخولي

ولم يكتف عرب السويركي بالتعاون مع أعداء المعلم عبدربه من رجال أعمال، ولكنه تعاون مع الجياشين أهل زوجته صباح الجياش والتى تجسدها الفنانة وفاء عامر، وخاصة أنه يعلم مدى العدواة بينهما والصراع المستمر ليقضي أحدهم على الآخر، ويسيطر على تجارة الأخشاب في منطقة المغربلين كاملة، فهل يتركه المعلم عبدربه أم تشتعل الخلافات بينهما وتصل لحد الثأر والقتل؟! .. هذا ما ستكشفه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 الليلة.