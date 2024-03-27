مسلسل حق عرب الحلقة 16.. هل تتورط دينا فؤاد في قضية قتل لإثبات براءتها؟

سيطرت حنان الغرباوي التي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، على أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16، بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 اشتعال الأحداث بعد التحقيق مع حنان الغرباوي وإحالتها للطب الشرعي.

دينا فؤاد تبحث عن براءتها

وحاولت إحدى الفتيات داخل السجن مساعدة حنان الغرباوي التي تقوم بدورها الفنانة دينا فؤاد من أجل إنقاذها من السجن والتهمة الزور التي تم تلفيقها لها، فأبلغتها بأن صديقتها منى التي تقوم بدورها الفنانة يمنى طولان باعتها واتفقت مع صاحبة الشقة المشبوهة أن تجعلها في وضع مخل بالآداب حتى يأتي خطيبها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي ويراها بهذا الوضع ويفسخ خطبتها بشكل نهائي.

دينا فؤاد تتورط في الشروع بالقتل من أجل إثبات براءتها

وتوجهت على الفور حنان الغرباوي التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى صاحبة الشقة وأمرتها بأن تعترف للنيابة بالحقيقة وأن تبرئها من تهمتها، ولكنها رفضت، فهددتها حنان الغرباوي بأن تقتلها وتدخل السجن في جريمة حقيقة فعلتها وليست مدبرة لها، وبالفعل بدأت في خنقها، فهل تتورط حنان الغرباوي في قضية قتل داخل السجن؟