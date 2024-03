هل تتطابق نهاية مسلسل حق عرب مع رواية «أوديب ملكا»؟

نجح الفنان أحمد العوضي في النصف الأول من الموسم الرمضاني الحالي 2024 بمسلسله حق عرب، المذاع على قناة On Drama، في أن يخطف الأنظار بأحداثه المشوقة وترابطها، إلى جانب المفاجآت التي تتضمنها كل حلقة من المسلسل حتى تمكن من السيطرة على مؤشر البحث جوجل وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف العوضي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن مسلسل حق عرب مستوحى من رواية «أوديب ملكا» العالمية والتي تم تقديمها في نص مسرحي، وتساءل الجمهور عن مدى تطابق أحداث ونهاية مسلسل حق عرب مع الرواية.

علاقة مسلسل حق عرب برواية أوديب ملكا

وتواصلت «الوطن» مع مؤلف المسلسل محمود حمدان، والذي أوضح أن أحداث المسلسل مستوحاة من الأسطورة الإغريقية أوديب ملكًا ولكن فيما يتعلق بعلاقة الأب مع ابنه ونبوءة قتله على يد ابنه، مٌضيفًا أنه مع الحلقة 25 من مسلسل حق عرب وحلول نهاية العمل، سيدرك قارئ مسرحية أوديب ملكًا، أنها لا تمت بصلة للمسلسل، مشددًا على أن الحلقات المقبلة تشهد العديد من المفاجآت.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

ويذاع مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، يوميًا في التاسعة مساء، وعلى قناة ON الساعة 12 منتصف الليل، كما تعرض الحلقات على منصة WATCH IT الإلكترونية قبل عرضها على التليفزيون بنحو ساعة زمنية ودون فواصل إعلانية.