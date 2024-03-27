مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. هل يعود شريف منير لرانيا يوسف؟

رصد مسلسل بقينا اتنين، الخلافات الزوجية بين الطرفين والملل والمشكلات وعدم وجود تفاهم بعد التقدم في السن، ليلفت المسلسل انتباه الكثيرين وينتظرون ماذا سيحدث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2 الذي يعرض الليلة.

وظهر العديد من الخلافات أثناء الحياة الزوجية وبدأت المشكلات بين ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم «شريف منير»، تزداد بعد مرور 25 سنة زواج، ما جعلهم يذهبون إلى طبيب نفسي لوضع حلول لعلاقتهما في مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. شجار بين أدهم وياسمين

طلاق أدهم وياسمين

ولكن لم ينجح الطبيب في ذلك، إذ انتهت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، بحدوث شجار بين أدهم وياسمين أمام باب الفيلا، وقبل فتح الباب بلحظات تطلب منه الطلاق فينفعل ويقول لها «أنتي طالق» في اللحظة التي يحضر فيها الأبناء لهما مفأجاة في عيد زواجهما، فماذا سيفعل الزوجان في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2 الذي يعرض الليلة عبر شاشة أون؟