الحكومة: إجمالي المصروفات العامة في الموازنة الجديدة 6.4 تريليون جنيه

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه سيتم إرسال مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 نهاية الشهر الجاري وتحديدا الأحد المقبل، بعد الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

تقديم مشروع موازنة الحكومة

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّ الأحد المقبل ولأول مرة سيتم تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، وتشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.