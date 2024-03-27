«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على إقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء في برج البرلس

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات.

إقامة مكتب بريد نموذجي في قرية قبريط بمركز فوه

ووافق المجلس التنفيذي، على إطلاق اسم مدرسة الشهداء الثانوية المشتركة على مدرسة ميت الديبة بقلين، «شهداء غرق معدية نكلا بالجيزة من أبناء قرية ميت الديبة مركز قلين»، كما وافق على تجديد قرار المحافظة رقم 3858 لسنة 2010 لإقامة مكتب بريد نموذجي بقرية قبريط بمركز فوه.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تغيير اسم معهد الحميدية الثانوي بنين الأزهري بقرية زمزم الروضة بمركز كفر الشيخ إلى معهد زمزم الثانوي بنين، كما وافق على تغيير اسم مدرسة القرضا الرسمية الدولية للغات إلى المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

إطلاق اسم الشهيد وليد إبراهيم علي مركز شباب منية مسير بمسير

ووافق المجلس التنفيذي على تجديد قرار المحافظة رقم 1181 لسنة 2019 الصادر بتخصيص مساحة 900م2 لإنشاء مقر الوحدة المحلية بقرية الزهراء بلطيم، ووافق على إطلاق اسم الشهيد وليد إبراهيم علي مركز شباب منية مسير بمسير.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تعديل القرار رقم 254 لسنة 2024 بتخصيص 6.18 فدان مجمع مدارس بغرب مدينة كفر الشيخ إحدهما يابانية والأخرى دولية حكومية، ووافق أيضاً على تجديد قرار المحافظة رقم 1579 لسنة 2021 لإقامة مجمع تنموي بقرية بطيطة بمركز كفر الشيخ على أملاك دولة.

إقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء بمدينة برج البرلس

ووافق المجلس التنفيذي على تجديد قرار المحافظة رقم 4479 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 7347م2 لإقامة مدرسة يابانية بقرية دقميرة بمركز كفر الشيخ، ووافق على تجديد القرار رقم 4482 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 450م2 لإقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء بمدينة برج البرلس.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تعديل لائحة الإعلانات لمحافظة كفر الشيخ وفقاً للقواعد العامة والأسس والمعايير اللازمة لانتظام مباشرة الإعلانات طبقاً لقانون الاعلانات رقم 208 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تخصيص مساحة 16 ط بناحية عزبة رزق جاويش التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس بمركز سيدى سالم لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنات عليها.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أنّ يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، وضبط الأسواق، مطالباً بالتواصل مع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.