عضو «منتجي الدواجن»: إصلاحات هيكل الصناعات الغذائية أسهمت في تطوير منتجاته

قال الدكتور عمرو عبده عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن الإصلاحات الهيكلية الكيفية التي قامت بها الدولة على هيكل الصناعات الغذائية، أسهمت في تطوير جودة منتجاته.

تعزيز الجودة في المنتج المصري الموجه للتصدير

أضاف خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمكنت من بلورة معايير جودة تصنيع يجري تفعيلها في جميع المناطق الصناعية الغذائية وكذلك بقاع الفرز والتعبئة وتجميد المحاصيل الزراعية تحت إشرافها المباشر، الأمر الذي أدى الى تعزيز الجودة في المنتج المصري الموجه للتصدير، وبالتالي تعزيز سوق الصادرات المصرية الزراعية في الخارج وتعزيز الأسواق المصرية في أوروبا والعالم العربي الذي يستحوذ على 54% من الصادرات المصرية الزراعية.

تطوير تقنيات للتصنيع ومعايير للمنتج المصري

أشار إلى دور معاهد البحوث الزراعية في مصر التي بدأت تنتهج نهجا جديدا بالاعتماد على البحث العلمي وتطوير تقنيات للتصنيع ومعايير للمنتج المصري، إذ بدأت هذه المعاهد في تطوير أكواد للصناعات المصرية تعبر عن معايير وطنية للتصينع وهي معايير تمت صياغتها اعتمادا على أفضل المعايير العالمية.

وطالب الدولة باستمرار مشروعاتها الهادف دوما لتطوير الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية مع تعزيز وتنشيط الإنتاج بما يضمن في النهاية قفزات في الإنتاج تفوق الزيادة السكانية، منبها إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعة يستحوذ على 27% من سوق العمل المصرية بواقع 7 ملايين عامل مع مشاركة نسائية بنحو 35% من حجم العمالة في القطاع.

أوضح أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعميق الإنتاج الزراعي والقومي من منتجات الصناعات الغذائية، مشيرا إلى ان الاستثمارات الكبيرة والكثيفة التي قامت بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

أوضح أن مشروعات التوسع الأفقي في النشاط الزراعي والتي أسهمت في دخول محاصيل جديدة وزيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل في مصر إلى 17 مليون فدان.

الاعتماد على الأسلوب العلمي في توليد سلالات محصولية جديدة ذات إنتاجية كثيفة

أشار إلى الاعتماد على الأسلوب العلمي في توليد سلالات محصولية جديدة ذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية وتحمل ملائم للظروف المناخية المصرية، إضافة إلى جهود الدولة الجارية حاليا بكثافة على تغيير أسلوب الري بالغمر السائد في مصر، وهو أسلوب يتسم بالهدر في استخدام المياه، لتظهر نماذج جديدة من الري مثل الري بالتنقيط والري المحوري لتوفير المستهدف من المياة في نهر النيل والري بالآبار ومشروع الصوب الذي استحدث في الفترة الماضية، وأضاف 200 ألف فدان من المحاصيل الجديدة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان هذا المجهود تجمعت نتائجه في النهاية في شكل زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية في مصر إلى 7.4 مليون طن في 2022.

طالب الدكتور عمر عبده، بضرروة تبني الجهاز المصرفي سياسات تحفيز تشجيعية سواء مالية أو نقدية من الجهاز المصرفي أو تسهيلات إجرائية إدارية للفلاح والمنتج الزراعي والصناعي الزراعي وذلك بالتعاون مع الاتحادات الإنتاجية الزراعية مثل اتحاد منتجي الدواجن واتحاد الصناعات واتحاد المصدرين للوصول إلى صياغة الأسلوب الأمثل لتحفيز الفلاح على الاستثمار وتوسع منتجاته.